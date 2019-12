Mikel Arteta chiama Adrien Rabiot. Secondo quanto riporta oggi The Times, il nuovo tecnico dell'Arsenal avrebbe chiesto ai suoi dirigenti un nuovo rinforzo in mezzo al campo, individuando proprio nell'ex PSG la pedina giusta.

Richiesta di prestito - Ecco perché, come scrive il tabloid, i Gunners sarebbero pronti ad avanzare una richiesta di prestito alla Juventus per il classe '95 arrivato quest'estate a parametro zero. Non sarà però facile, nonostante le risposte poco entusiasmanti arrivate sul campo in questi primi mesi, convincere i bianconeri a lasciare andare Rabiot in questa finestra di mercato.