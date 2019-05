Si allunga la lista di pretendenti per Julian Brandt, talento offensivo del Bayer Leverkusen. Come già emerso sul 23enne ci sono le mire di Juventus e PSG ma secondo quanto riportato da Kicker il giocatore sarebbe seguito attentamente anche dal Borussia Dortmund. Da non escludere, infine, la possibilità di una permanenza a Leverkusen: ipotesi che potrebbe rafforzarsi in maniera netta in caso di qualificazione in Champions League delle Aspirine.