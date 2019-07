Juve, Buffon bis: ecco il numero uno dei numeri uno, diciotto anni dopo

Fonte: inviato a Torino

Diciotto anni dopo il suo arrivo alla Juventus, comincia la nuova vita bianconera di Gianluigi Buffon. Con gli occhi da calciatore per il primo anno, e con la testa da dirigente a partire dal prossimo anno. E chissà che proprio il 18, libero al momento e che unisce il suo caro numero uno con l’otto simbolo dell’infinito, possa decidere di metterlo sulle spalle per la sua ultima stagione con i guantoni.

Gigi stamattina si presenterà al J Medical per le rituali visite. Atteso con grande affetto da quei tifosi che solo un anno fa lo avevano salutato tra le lacrime. E che lo riaccolgono a braccia aperte, ben consapevoli che le bandiere come lui sono sempre più rare nel calcio moderno. Buffon sarà il secondo di Szczesny, che ha già dimostrato la scorsa stagione di essere all’altezza della maglia bianconera. Che pesa, tantissimo, nei momenti delicati di una stagione. E che non consente calo mentale alcuno, mai.

L’estremo difensore, insieme a Giorgio Chiellini che manterrà la fascia di capitano, sarà un riferimento importante per Maurizio Sarri all’interno dello spogliatoio. In attesa che anche Barzagli si cali totalmente nella nuova veste di membro dello staff tecnico per fare da collante tra l’allenatore e il mondo juventino. Il momento storico del club è di quello tosto, a cavallo tra il ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri e quello ancora più ambizioso (a livello europeo) che punta su una nuova mentalità di gioco. L’obiettivo, neanche a dirlo, è vincere tutto.