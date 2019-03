© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la caccia al difensore per la Juventus in vista dell'estate, spiega oggi Tuttosport. Al netto di Ruben Dias, ventunenne del Benfica, resta vivo l'interesse per Matthijs de Ligt dell'Ajax: è testa a testa con il Barcellona per il ragazzo. La Juve, però, resta vigile anche su Kostas Manolas della Roma, su Stefan Savic dell'Atletico di Madrid e monitora i mal di pancia al Real Madrid di Raphael Varane.