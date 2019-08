Juve, Chiellini su De Ligt: "Bravi a prendere il più ambito d'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal vernissage della Juventus a Villar Perosa, parla Giorgio Chiellini , capitano di casa bianconera. Tra i temi toccati anche Matthijs de Ligt. "E' un ragazzo molto in gamba che non scopro certo io. Era il giovane difensore più ambito d'Europa e siamo stati bravi a prenderlo. Potrà crescere e fare bene nei prossimi anni. Quest'anno sono arrivati giocatori importanti che aumentano il valore potenziale della squadra, ma poi tutto passa dal sacrificio e dal lavoro quotidiano. L'obiettivo nostro è questo, adesso finalmente si comincia a fare sul serio perché non ne possiamo più di fare solo amichevoli e allenamenti".