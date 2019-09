Juve, ci ripensa Pjanic! Il bosniaco sblocca la gara con la SPAL: 1-0 al 45'

© foto di Insidefoto/Image Sport

All'ultimo respiro, Miralem Pjanic sblocca Juventus-SPAL. E in un solo colpo manda i bianconeri in vantaggio 1-0 all'intervallo. È ancora il bosniaco l'uomo in più dei ragazzi di Maurizio Sarri: Berisha respinge un cross dalla sinistra, fuori area Khedira appoggia per la botta del bosniaco. C'è la deviazione di un avversario, ma la rete dovrebbe essere assegnata al centrocampista bianconero, che con gran coordinazione voleva evidentemente inquadrare la porta. Juve-SPAL è 1-0 all'intervallo, segna ancora Pjanic.

I brividi arrivano tutti nel finale. Prima del gol bianconero, Berisha aveva detto no a Ramsey da due passi sul colpo di testa del gallese, arrivato dopo un bel cross di Ronaldo. Poi Vicari sulla linea di porta aveva ribattuto il tiro prorio di Pjanic da fuori, anche se il gol non sarebbe stato convalidato per posizione di fuorigioco a inizio azione di Ronaldo.

Fino al 43' le emozioni erano state poche. I bianconeri hanno tenuto palla decisamente di più (66% in chiusura), senza però dare mai velocità alla propria manovra. Il più pericoloso fino al gol? Dybala, che al 34' impegna Berisha da distanza ravvicinato al culmine di un contropiede orchestrato da Cuadrado sulla fascia destra. Estensi volitivi ma fisiologicamente più propensi ad aspettare l'avversario, anche se i ragazzi di Semplici avrebbero potuto sfruttare meglio un paio di ripartenze.