Juve, con Chiellini e Khedira in campo è già profumo di Champions

Che l’aria all’interno della Continassa cominci a profumare d’Europa lo si evince anche dalle grosse pedine che tornano pian piano a disposizione di Sarri. Non che il prossimo impegno con la Spal si possa prendere sottogamba, tutt’altro, ma gente del calibro di Giorgio Chiellini e Sami Khedira riconcilia in qualche modo alle grandi serate di Champions.

Dopo il ritorno in campo del capitano negli ultimi minuti di Juve-Brescia, ieri il tedesco è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il predecessore di Sarri forse ricorderebbe che i cavalli vecchi non hanno bisogno di troppo tempo per tornare nella mischia, ma al momento meglio seguire una linea più conservativa.

Il rientro dei due è fin troppo importante per il gruppo, in termini di esperienza e di personalità. E poco importa se nella prima fase potranno dare poco in campo, sarà già fondamentale riaverli nello spogliatoio. Il capitolo delle buone notizie, poi, si estende con il recupero di Federico Bernardeschi: infortunio alle spalle, il numero 33 punta a mettersi in vetrina nelle prossime occasioni e convincere il club nel ruolo di mezzala.

Magari, per quest’ultimo, ci sarà spazio già a Ferrara, dove sarà costretto al forfait causa squalifica Leonardo Bonucci. Pjanic, che ieri ha fatto fisioterapia come da programma, con la Spal dovrebbe esserci a mezzo servizio: da attore non protagonista. Non è ancora ben chiaro, invece, quando toccherà a Gigi Buffon: con la Spal, o con l’Inter all’Allianz Stadium dopo la Champions, il numero uno al mondo staccherà Paolo Maldini nel record di presenze in Serie A.