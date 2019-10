Juve, Cuadrado da ieri è il "Mr 151 palloni". Per la felicità di Maurizio Sarri

Fonte: inviato a Torino

Centocinquanta non è un numero a caso. Ma il valore – forse non del tutto preciso – che Maurizio Sarri indicò nel corso della sua presentazione da allenatore della Juventus parlando di Miralem Pjanic. Il bosniaco, sempre più al centro della manovra bianconera, c’è andato molto vicino più volte a quel numero di palloni toccati. Ma da ieri ha un “concorrente” in più che quel 150 lo ha pure superato.

Juan Cuadrado, contro la Lokomotiv Mosca, ha toccato ben 151 palloni, giocando ad altissimi livelli da terzino destro. Più brasiliano che colombiano - verrebbe da dire - ripensando a quel Dani Alves che neanche tre stagioni fa doveva far compiere alla squadra il salto di qualità proprio in quella zona del campo.

Un numero impressionante per il laterale destro della Juventus, sul quale è stata costruita ogni situazione per giungere velocemente in porta alla ricerca della rete: mai nessuno nella storia della Juventus aveva toccato tanti palloni in una partita di Champions League. L’unico neo della serata contro il Lokomotiv Mosca è relativo al giallo rimediato nel corso del match, che gli costerà la squalifica nella prossima sfida in terra russa.