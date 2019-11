© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Dortmund accelera per Emre Can. Secondo quanto riportato dal SkySport Deutschland ci sono stati dei contatto fra il club giallonero e l'entourage del giocatore per valutare un possibile trasferimento durante la finestra di gennaio. Emre Can (25) in questa stagione alla Juventus ha messo a referto solo quattro presenze data la sua esclusione dalla lista per la Champions League.