Juve, dalla BBC alla MBC: Marquinhos è pronto a subentrare in difesa

Quest’anno la Juventus ha pagato a caro prezzo l’assenza di Chiellini nella doppia sfida con l’Ajax (out per un problema al polpaccio) e, vista l’età e gli acciacchi del capitano - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non vuole correre il rischio di trovarsi nuovamente scoperta in Champions.

L'uomo giusto - In questo senso, Marquinhos del PSG - primo vero obiettivo dei bianconeri - ha esperienza internazionale nonostante la giovane età e conosce già il nostro campionato, sebbene in Italia sia stato solo di passaggio alla Roma. E’ un top nel suo ruolo, probabilmente quello che più si avvicina al livello di Matthijs de Ligt.

Dalla BBC alla MBC - Ipotizzando un suo impiego nella Juve, può giocare in coppia sia con Bonucci sia con Chiellini e potrebbe comporre con Leo e Giorgio una difesa a tre, la MBC. In un’ipotesi di turnazione Marquinhos è un titolare aggiunto e un difensore che rinforza il reparto arretrato bianconero e lo ringiovanisce: a 25 anni rappresenta un ottimo investimento. E vicino a Bonucci e Chiellini, dopo aver giocato con Thiago Silva, può accrescere bagaglio tecnico-tattico.