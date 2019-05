PSG, ag. Marquinhos: "Mai trovato un accordo con la Juventus"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luan Aoás Corrêa, fratello e membro dell'entourage del difensore del PSG ed ex Roma Marquinhos smentisce seccamente la notizia di stamane circa un accordo tra la Juventus e il centrale brasiliano. Attraverso una story di Instagram in brasiliano ha testualmente scritto: "Marqui non ha mai trovato un accordo con un altro club".