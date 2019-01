La Stampa oggi in edicola snocciola i dettagli economici del ritorno in Italia di Matteo Darmian. Ventinove anni, al Manchester United dall'estate del 2015 con 91 presenze e 1 gol, è una trattativa da 4 milioni di euro per la Juve con diritto di riscatto poco superiore. Terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale: così Massimiliano Allegri ha un nuovo jolly.