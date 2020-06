Juve, De Ligt: "Io via da qui? Invenzioni. Sarri il top, con lui mi trovo molto bene"

Intervista a Matthijs de Ligt sulle pagine di Tuttosport, con il difensore che ha per prima cosa parlato delle voci che lo vedrebbero già un possibile partente a un anno dal suo arrivo: "Io via da qui? Sono solo invenzioni. La mia scelta di vestire la maglia bianconera è stata fantastica". L'olandese ha definito poi il suo impatto "molto forte" e ha subito capito di essere arrivato in un club mondiale. Parole per Sarri: "Il mister è la via italiana al modello olandese, con lui mi trovo molto bene".