© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il difensore della Juventus Mattia De Sciglio si è soffermato sul sorteggio Champions: "Difficile da dire chi si vuole evitare perché se si vuole arrivare fino in fondo prima o poi bisogna incontrarle tutte. A livello personale mi piacerebbe giocare contro una squadra inglese perché è bello giocarci contro, lo abbiamo fatto due anni fa. Però preferenze sulla squadra migliore è difficile da dire. Il tridente? E' una decisione che spetta al tecnico che di gara in gara valuta se poterlo utilizzare dall’inizio o a gara in corso. Noi ci adattiamo alle sue scelte. Ognuno di noi sa quello che deve fare, come deve muoversi. Non fa differenza se davanti ci sia l’uno o l’altro”.