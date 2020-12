Juve, dopo McKennie ancora sguardo agli USA: cosa manca per il giovane Reynolds

vedi letture

Weston McKennie prima, Bryan Reynolds (forse) poi. La Juventus continua a guardare al mercato statunitense andando alla ricerca di giocatori di prospettiva e capaci di imporsi, a stretto giro di posta, all’interno di una delle rose più importanti in Europa. Sull’onda lunga del fulgido esempio Alphonso Davies, acquistato dal Bayern Monaco dai Vancouver Whitecaps che, di benefici, ai bavaresi, ne ha portati e ne porterà parecchi. Reynolds, esterno basso classe 2001 con propensione offensiva, è entrato nel mirino di Madama che, dopo l’esperienza a Dallas, potrebbe essere la finestra sul calcio europeo del terzino a stelle e strisce.

ACQUISTO CON PRESTITO - Il lavoro dello scouting che l’ha scovato, quella della dirigenza che si è messa all’opera per scavalcare le concorrenti e mettersi in una posizione favorita nella testa del giocatore. È lotta a tre fra Juventus, Club Brugge e Roma, con i giallorossi al momento più indietro nella corsa all'americano. Una condizione, necessaria, per il trasferimento a Torino: il prestito fino a giugno 2021 in un altro club con due, al momento, ipotesi principali sul piatto, il Cagliari e la Sampdoria. Motivo? La Juve per la stagione corrente ha già occupato i due posti per tesserare atleti extracomunitari con Arthur e proprio McKennie. Non un problema per il ragazzo a patto che arrivino garanzie sull’immediato integro in prima squadra a partire dalla prossima stagione. Garanzie arrivate con tanto di piano tecnico per il futuro illustrato dalla Juventus. Così come il beneplacito del ragazzo con cui ora, la Juve, deve trovare un’intesa economica.

COSA MANCA - Quello che ancora manca è un accordo monetario capace di soddisfare tanto il giocatore quanto Dallas e la MLS, parte integrante nelle discussioni che portano al trasferimento dei giocatori che militano nella lega oltreoceano. Nei giorni scorsi la proposta della Juve di poco superiore ai 7,5 milioni di euro per rilevare il cartellino dalla franchigia texana, offerta al vaglio delle parti. Proseguono i dialoghi con l’entourage dell’esterno nativo di Fort Worth, in stretto contatto sia con i bianconeri che con il Club Brugge coi belgi concorrenti agguerriti e disponibili a offrire anche nell’immediato un posto in prima squadra al classe 2001. Ore decisive per il futuro di Bryan Reynolds, che sembra una partita a scacchi la cui risoluzione però pare essere ormai dietro l’angolo.