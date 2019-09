Stanno facendo molto discutere le parole rilasciate da Emre Can dal ritiro della nazionale tedesca dopo l'esclusione dalla lista Champions League della Juventus. Sui suoi profili social il centrocampista bianconero ha provato a smorzare i toni, scrivendo:

"Sarò sempre grato alla Juventus Torino e al modo in cui mi hanno supportato e sostenuto da quando faccio parte del club, in particolare durante il periodo della mia malattia.

Per rispetto alla Juventus e ai miei compagni di squadra, il cui successo è sempre stata la mia prima priorità, non dirò più niente e continuerò a combattere sul campo.

Vostro,

Emre".

— Emre Can (@emrecan_) September 4, 2019