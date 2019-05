© foto di Insidefoto/Image Sport

La notizia di un accordo raggiunto tra la Juventus e Pep Guardiola ha sconvolto la giornata di ieri. A Torino, infatti, si parla di un incontro avvenuto ieri a Milano tra Fabio Paratici e il tecnico sotto contratto con il Manchester City: 22-23 milioni netti all'anno per 3-4 stagioni è la proposta della società bianconera, però, ha subito smentito.

Sarri in pole - La pista più percorribile, secondo Il Messaggero, continua a essere quella che porta a Maurizio Sarri. Guardiola è una suggestione, un sogno di una notte di fine primavera che, probabilmente, non si realizzerà. Almeno per la prossima stagione.