Juve, ieri Paratici a Parigi: missione Rabiot, contatti per Marquinhos

Missione parigina per Fabio Paratici. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nella giornata di ieri il ds della Juventus si sarebbe recato a Parigi. Con due obiettivi di mercato: il primo è Adrien Rabiot. Il centrocampista tra 18 giorni saluterà a tutti gli effetti il PSG, è da tempo nel mirino della Vecchia Signora.

Il secondo è Marquinhos: anche il brasiliano, in questo caso non a parametro zero, è considerato in uscita dal Paris Saint-Germain. Piace ai bianconeri e non da oggi, potrebbe essere un nome buono per il rinnovamento difensivo dei campioni d'Italia. Nella sua giornata parigina, è più che probabile che Paratici abbia allacciato nuovi contatti per riportare in Italia l'ex Roma.