© foto di Calcio2000 n. 244

La Juventus ha tentato nuovamente di convincere il Cagliari a lasciare andare Luca Pellegrini, terzino sinistro che i bianconeri hanno ceduto in prestito proprio ai rossoblù. Una proposta bocciata, come in passato , anche perché gli isolani non sono riusciti a ingaggiare Ricardo Rodriguez dal Milan. Lo riporta La Repubblica.