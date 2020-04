Juve, il caso Higuain non esiste (per ora). Ma la situazione in futuro si potrebbe complicare

Le ultime posizioni di chi vive da vicino Gonzalo Higuain ricordano la posizione della scorsa estate: l’attaccante, di fatto, non vuole andar via dalla Juventus, fino al termine del contratto fissato al 30 giugno 2021. Da qui le smentite secche del papà circa le indiscrezioni che avrebbero voluto il giocatore poco convinto di tornare a Torino per la ripresa degli allenamenti, detto che ad oggi la società non ha ancora diramato le convocazioni e potrebbe non farlo fino a quando non avrà una data certa della ripresa del campionato di Serie A.

Sulla questione contratto filtra una certa volontà di non accettare eventuali proposte di cessione, come avvenuto la scorsa estate. Higuain però non sembra al centro del progetto futuro della Juventus, che potrebbe tentare di inserirlo in qualche operazione di scambio. Il tutto in un clima che potrebbe diventare teso senza la piena disponibilità delle parti a venirsi incontro.