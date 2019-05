Il Manchester City è pronto a fare di tutto per portare all'Etihad Joao Felix, stellina portoghese del Benfica che in Italia piace tantissimo alla Juventus. Secondo la stampa lusitana, infatti, i Citizens sarebbero pronti a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il giovane. In alternativa, si pensa a una maxi-offerta con una contropartita tecnica di lusso: nei giorni scorsi si è parlato addirittura di Gabriel Jesus, il cui ingaggio sarebbe però ovviamente complicato da sostenere per il club di Lisbona.