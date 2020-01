© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai tempi di recupero di Giorgio Chiellini - sottolinea il Corriere dello Sport analizzando il mercato della Juventus - dipenderà anche il futuro di Daniele Rugani. Il capitano è atteso per febbraio, e se la Juve dovesse essere rassicurata dalle sue condizioni ecco che Rugani potrebbe lasciare la base. Il Leicester in questo senso sta compiendo qualcosa in più di semplici sondaggi con 20 milioni pronti per provare a convincere i bianconeri.