Juve, il Monaco contende Rugani alla Roma. Piace anche Matuidi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra le società più attive sul mercato negli ultimi giorni c'è sicuramente il Monaco. Il club del Principato, dopo aver chiuso l'acquisto di Ben Yedder dal Siviglia, vuole regalarsi un altro paio di colpi di spessore per ripartire dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Si guarda in casa Juve - I radar sono puntati su Torino, dove diversi giocatori sono in esubero e cercano sistemazione. I monegaschi, in particolare, avrebbero intenzione di acquistare Daniele Rugani a titolo definitivo. La Juventus lo valuta 30 milioni e finora è arrivata solo una proposta dalla Roma: 5 milion per il prestito con riscatto futuro. Il Monaco, inoltre, è interessato anche a Blaise Matuidi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.