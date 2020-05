Juve, il PSG prova il sorpasso sul Barça per Pjanic. Pronte le offerte: cash o scambio

Il Paris Saint Germain prepara l'assalto a Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato da Rmc Sport il club parigino vuole superare il Barcellona, che al momento resta in vantaggio, nella trattativa per il bosniaco. Per arrivarci i francesi potrebbero anche inserire uno tra Draxler e Paredes ma altrimenti sono pronti a formulare anche un'offerta solo cash per convincere i bianconeri. Lo stesso Pjanic vede di buon grado l'eventuale ritorno in Ligue 1.