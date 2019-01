© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Rogerio, esterno bianconero di 21 anni in prestito al Sassuolo. Il club neroverde non vuole privarsi del giocatore che è sotto contratto fino a fine stagione e pazienza se la Juve ha identificato nello stesso Rogerio un ottimo strumento di plusvalenza: non solo il Chelsea, ma anche Newcastle e Wolverhampton sono rimaste impressionate e chiedono informazioni con insistenza. Il brasiliano potrebbe servire a sciogliere un intreccio di terzini con il Chelsea: in casa Juve la pista che porta a Emerson Palmieri non è tramontata anche perché il vero obbiettivo di Fabio Paratici è arruolarlo dalla prossima stagione.