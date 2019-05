© foto di Insidefoto/Image Sport

La pista italiana al momento è quella più battuta dalla Juventus, alla ricerca del nuovo allenatore dopo l'annunciato addio di Massimiliano Allegri. Secondo La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi è in pole position, facilitato dall'amicizia che lo lega al d.s. Paratici. Ci sarebbe stato un incontro a Piacenza, il club bianconero è convinto che il tecnico della Lazio possa fare adesso il salto nell'élite e, ora come ora, è il preferito.

Sarri e Mihajlovic - Ma non bisogna dimenticare le alternativa. La prima, più stuzzicante, risponde al nome di Maurizio Sarri, che oltre al direttore sportivo piace anche ad Agnelli e Nedved. Le quotazioni dell'ex tecnico del Napoli sono in rialzo, anche perché non è certo della permanenza al Chelsea, ma al momento non ci sono stati contatti con l'entourage. Terza ipotesi: Sinisa Mihajlovic. Paratici lo stima, Nedved è un suo vecchio compagno e ne apprezzerebbe la personalità. A breve è previsto un contatto diretto.