Juve, ipotesi Monaco per Matuidi e Perin: s'intensificano i contatti

Ipotesi principesca per due calciatori in uscita dalla Juventus. Blaise Matuidi e Mattia Perin, nei giorni scorsi, sono stati trattati rispettivamente con Manchester United e Aston Villa. Nulla di fatto, ma i bianconeri, scrive Tuttosport, confidano ancora di poter risolvere le due cessioni. In particolare, se per Matuidi resta attuale ma non caldissima l'idea PSG, per entrambi sono avviati i contatti con il Monaco. Per quanto riguarda il centrocampista, la sua valutazione è di 15-20 milioni, mentre Perin è stimato dalla Juve a 15 e il Monaco si è spinto fino a 13.