Juve, lo stop Higuain apre qualche spazio: profumo di Serie A per Giacomo Vrioni

Professione attaccante. Tanto sacrificio e voglia di arrivare. Adesso per Giacomo Vrioni, attaccante classe 1998 che la Juventus ha acquistato a gennaio in ottica Under 23, potrebbero addirittura aprirsi le porte della Serie A. Gli ultimi problemi fisici di Gonzalo Higuain aprono qualche spazio in più, già dalla prossima gara di Coppa Italia. Sarri lo ha richiamato in queste settimane alla Continassa e ne è rimasto piacevolmente sorpreso. Per l’ex Cittadella un bel momento che tornerà utile anche in vista della finale di Coppa Italia di Serie C, in programma il 27 giugno, tra Juventus Under 23 e Ternana.