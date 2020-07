Juve, Martino consiglia Jimenez: "Vada allo United". Espirito Santo: "Pensa solo ai Wolves"

Il mercato resta un tema d'attualità per Raul Jimenez. L'attaccante messicano del Wolverhampton, 24 gol in questa Premier League, è infatti conteso da Manchester United e Juventus. Di lui e del suo futuro ha parlato in conferenza stampa Nuno Espirito Santo, tecnico dei Wolves: "Non è un problema per noi, dobbiamo pensare alla prossima partita ora (domani la squadra giocherà alle 19 contro lo Sheffield, ndr), non è il momento di pensare ad altro. Sono certo che Raul sia concentrato al 100% su quello che deve fare con la maglia dei Wolves". Espirito Santo ha inoltre commentato le parole di Gerardo Martino, ct del Messico che ha consigliato a Jimenez di scegliere i Red Devils ("Non vedo allo United uno come lui"): "Sono cose che non posso controllare. Ammiro il Tata, ma le sue parole non ci distraggono".