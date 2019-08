Blaise Matuidi a Parma - nell'esordio stagione della Juventus - non era proprio atteso e invece ha giocato titolare. Sarri probabilmente lo ha scelto per la capacità di coprire campo alle spalle di Cristiano Ronaldo, come fatto anche da Allegri in passato, e Martusciello non lo ha sostituito. E adesso non è escluso che possa giocare dall'inizio anche contro il Napoli, a meno che non subentri il mercato.

Ballottaggio - Matuidi è un campione del mondo, ha giocato la finale del Mondiale da titolare e può interessare a squadre di alto livello. La Juventus lo ha inserito nella lista dei giocatori cedibili e questo si è capito da tempo. Al momento, quindi, sembra un ballottaggio: Blaise o Emre Can. Uno dei due nei piani del club dovrebbe partire, come in difesa uno tra Rugani e Demiral dovrebbe finire altrove.