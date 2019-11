Juve, Nedved: "Vogliamo il primo posto. Dybala sta facendo grandi cose"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro l'Atletico Madrid, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Serata diversa da quella dell'anno scorso? Credo che sia la stessa cosa questa sera. Non ci giochiamo il passaggio del turno, ma ci giochiamo il primo posto. Vogliamo il primo posto e la tensione è la stessa".

Ronaldo?

"Riesco a capire un giocatore quanto sia arrabbiato quando viene sostituito. Lo capisco, lo abbiamo capito tutti. Non c'è stato nessun caso, è tornato dalla Nazionale e aspettiamo segni anche con noi".

Ibrahimovic, Trezeguet e Del Piero come Dybala, Higuain e Ronaldo?

"Non vorrei essere mai l'allenatore perchè scegliere fra questi campioni è veramente difficile. Sia Dybala che Higuain sono in forma, secondo me è una scelta tattica con un pensiero a fare cambi a gara in corsa".

Oscar di crescita a Dybala?

"No, io lo darei a Pjanic. Però Dybala sta facendo grandi cose. E' cresciuto sotto tutti i punti di vista ma io il premio lo darei a Pjanic se devo sceglierne uno".

Dybala è cresciuto molto?

"Sono d'accordo. Sappiamo che Dybala è un grande giocatore. L'anno scorso non ha fatto tutto rispetto alle aspettative. Quest'anno è cambiato totalmente ed è stato un cambio mentale suo. E' decisivo perciò io sono molto contento perchè lui può ancora migliorare".