Juve-Neymar, ecco perché è impossibile: costi troppo alti

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Dalla Spagna continua a rimbalzare la voce che vedrebbe anche la Juventus come possibile destinazione di Neymar, ma il Corriere dello Sport di questa mattina spiega che l'operazione è praticamente impossibile. Il bilancio bianconero non può infatti sopportare né il costo che avrebbe il cartellino, da almeno 200 milioni di euro, né l'ingaggio del brasiliano, visto che guadagna circa 30 milioni di euro a stagione. Nel calciomercato, come spesso si dice, nulla è impossibile, ma in questo caso, secondo il quotidiano, la parola giusta è "proibito".