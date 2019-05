Juve, Paratici: "Nessun summit con Allegri negli ultimi 15 giorni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri saluta la Juventus? Tramite i taccuini di Tuttosport, Fabio Paratici ha gettato acqua sul fuoco: "Eravamo tutti in posti diversi. Da 15 giorni non c’è stata occasione perché Allegri incontrasse il presidente. Come hanno fatto a litigare o discutere?". Queste le parole del dirigente bianconero, che però ieri era alla Continassa proprio come Nedved e Agnelli.

Che futuro per Allegri È uno dei nodi della questione. Per Allegri, una volta conclusa l'avventura bianconera, ci potrebbero essere PSG, Manchester United, magari anche il Barcellona. E il livornese potrebbe trovare l'accordo con uno di questi grandi club: a quel punto, sarebbe lui a chiedere il divorzio, non la società bianconera a volersi separare.