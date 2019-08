Juve, Paratici: "Perin e Pjaca difficilmente via. Pellegrini al Cagliari"

Fonte: da Villar Perosa, Giovanni Albanese

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato della lista Champions dal vernissage bianconero a Villar Perosa. "Noi abbiamo sei giocatori in rosa che rispetto a una rosa di Champions in più. Due sono lungodegenti come Pjaca e Perin, difficilmente saranno trasferiti. Uno è Pellegrini, nelle prossime ore raggiungerà il Cagliari. Il resto è una differenza rispetto agli altri anni di un posto o meno in più in Champions. Abbiamo solo ventidue giocatori per la lista, uno o due sono sempre usciti da questa: non c'è allarmismo, Sarri ha spiegato bene la situazione relativa a una regola che c'è, indipendentemente dal volere di Paratici, di Sarri, della Juventus o del Paris...".