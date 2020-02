vedi letture

Juve, pericolo lesione scampato: adesso Pjanic punta dritto al Lione

Pericolo scampato, anche questa volta. Niente lesione per Miralem Pjanic, che ieri mattina si è sottoposto a esami diagnostici al J Medical. Come al San Paolo, anche contro il Brescia il centrocampista si è fermato in tempo. Il bollettino medico conferma un lieve affaticamento all’adduttore destro, nulla in confronto alla paura concreta di perderlo per un lungo periodo.

Le sensazioni erano state positive sin dall’arrivo al centro medico dello Stadium, alle 11.30 di ieri. Il bosniaco, all’ingresso, si era pure ritrovato a consolare un giovane collega in lacrime (accompagnato dal padre) che aveva appena appreso di aver rimediato la rottura del menisco.

“Cos’è successo?” chiede il centrocampista che si concede con la massima disponibilità a fare un selfie. Poi rassicura il ragazzo: “Tranquillo, vai avanti! Può succedere a tutti. Prenditi il tempo per recuperare”. Il papà del giovane: “Doveva andare a fare pure un provino al Sud Tirol”. E lui: “Andrà, andrà… ti aspetteranno”. Poche battute e una carica di fiducia da parte di un campione che difficilmente saranno dimenticate da un calciatore in erba.

Tornando al campo, invece, Pjanic rimette nel mirino la prossima sfida Champions con il Lione. E a seguire, magari con una condizione ancora più brillante, la sfida Scudetto con l’Inter. Intanto oggi la ripresa degli allenamenti, in vista di un’altra trasferta ostica sul campo della Spal nella quale non ci si potrà concedere alcun passo falso. Poi la prima grande sfida europea che avvicinerà a una caldissima primavera.