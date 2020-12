Juve, Pirlo: "Differenza campionato-Champions strana. Non dovrebbe essere così"

vedi letture

“Il cambiamento tra Champions e campionato è strano, non dovrebbe essere così”. Dopo il 3-0 alla Dinamo Kiev, Andrea Pirlo analizza così il momento della Juventus in conferenza stampa: “In questo inizio la voglia non è stata la stessa e neanche le prestazioni. Stasera avevamo bisogno di una prestazione di squadra soprattutto dopo Benevento. Dovevamo dare un segnale forte per poterci giocare il primo posto a Barcellona”.

Qui tutte le parole di Pirlo.