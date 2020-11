Juve, Pirlo: "Dybala ha bisogno di minuti. Ramsey è ok. E il campionato sarà equilibrato"

"Sono rimasti in quattro in difesa: è uscito Demiral ed entrato Alex Sandro fortunatamente. Giocherà Danilo centrale e Alex Sandro giocherà a sinistra. Sono gli unici quattro rimasti e puntiamo su di loro". Vigilia di Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo, che hai microfoni di Sky ha fatto il punto sulla sua squadra: "Kulusevski e Chiesa possono giocare insieme? Hanno già giocato insieme a Crotone su due fasce vicine. Nelle fasce opposte no per via degli infortuni o per rotazioni. Però sì, possono giocare insieme uno a destra e uno a sinistra, non c'è nessun problema. Chiesa viene da un infortunio, l'altra sera è riuscito ad assaporare un po' il campo, vedremo domani come sta".

Come sta Ramsey? Dybala può partire titolare? "Ramsey si è allenato ieri con la squadra, così come oggi. Quindi è disponibile, magari non dall'inizio però è già importante per noi averlo a disposizione. Dybala si sta allenando bene e sta crescendo di condizione, avrà bisogno anche lui di mettere minuti nelle gambe. Già da domani? Sì, già da domani".

Il risultato dell'andata può farvi entrare in campo con poca cattiveria? "La cosa importante è non guardare il risultato dell'andata e fare la prestazione che vogliamo fare. Non dobbiamo basarci sulla prestazione fatta in Ungheria perché era un altro periodo e domani sarà tutta un'altra gara. Dobbiamo entrare in campo con la giusta concentrazione e vogliamo chiudere la qualificazione, possibilmente, domani sera. Quindi massima concentrazione perché è uno dei primi obiettivi".

Che sensazione ha suo campionato e si aspettava una classifica così schiacciata? "Si ce lo aspettavamo perché sarà un campionato equilibrato tra Covid e le tante partite. Ci saranno tanti infortuni in tutte le squadre quindi non non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato. Ci sono ottime squadre che lotteranno fino alla fine".