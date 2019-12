© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ci fidiamo di Sarri". Miralem Pjanic è alquanto chiaro, alla vigilia di Bayer Leverkusen-Juventus, nel rispondere a una domanda sul rapporto tra la squadra bianconera e il nuovo allenatore: "Del mister ci fidiamo. Siamo una squadra unita, con lui e col suo staff. Dopo cinque anni di Allegri cambia il mister: è normale che ci siano dei cambiamenti, non ho mai visto una squadra in cui funzioni tutto bene dopo sei mesi. Col gioco del mister ci vuole di più, questa squadra ha un potenziale secondo me non ancora espresso. Niente di drammatico: ci siamo detti le cose che sentivamo, per il bene del gruppo. Io ho parlato, sì, ma assieme ai miei compagni. E penso che nelle prossime partite qualcosina cambierà, ma come detto non bisogna fare drammi. Anche se da fuori sembra che vada tutto male. A noi si chiede di vincere e di vincere sempre tutte le partite in modo pazzesco. Non succede sempre. Finora abbiamo fatto un buon campionato, ma vogliamo essere in un'altra posizione e dovremo fare qualcosa in più".