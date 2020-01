Juve, Pjanic: "Ieri ci importava solo vincere. E l'abbiamo fatto con merito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha parlato a Sky Sport del passaggio del turno in Coppa Italia: “Era un obiettivo passare il turno perché vogliamo vincere questa coppa. Ci importava solo di vincere e l’abbiamo fatto meritatamente contro una bella Roma. Abbiamo rivisto la gara di campionato e studiato dove potevamo fargli male. Potevamo anche fare qualcosa di più, ma è andata bene. - continua il bosniaco parlando poi del modulo – Dal 4-3-3 al 4-3-1-2 cambia semplicemente che c’è un attaccante che scende un po' a darci una mano. Ultimamente alterniamo i due moduli durante la gara e credo che questo sia un’arma in più sia in Champions League sia in campionato. Ieri abbiamo iniziato con il 4-3-3 e credo che siano arrivate delle buone risposte per il mister”.