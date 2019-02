Juve, Pjanic: "Stasera conta vincere. Atlético avversario duro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Frosinone: "Sto molto bene, è una partita da vincere e da prendere sul serio. È importante allungare ulteriormente sul Napoli e avere una gara in meno allo scudetto. Non sarà facile, servirà concentrazione, ma la partita è da vincere. Adesso arriva la Champions, è un traguardo importante e siamo pronti. Giocando queste partite puoi essere solo pronto, saranno due gare difficili contro un avversario molto duro, ma se vuoi arrivare in fondo affrontare tutti. Questo ottavo sarà un bel test per noi".