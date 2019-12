© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus di Miralem Pjanic riparte in Champions League, dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio. In conferenza stampa, il centrocampista bosniaco spiega perché è importante vincere contro il Bayer Leverkusen: "Questa è un'altra competizione rispetto al campionato, ma comunque noi prepariamo sempre partita dopo partita e in quella successiva riparti dalla fiducia che hai accumulato in quella precedente. È importante fare una bella gara, proveremo a vincere, anche per preparare bene il campionato. Affrontiamo una bella squadra, che ha ancora possibilità di passare il turno. Giocano in casa, sono una bella squadra e lo abbiamo visto all'andata: non sarà facile, ma siamo preparati".