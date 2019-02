© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, dopo la conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "C'è grande attesa, sarà una bella partita negli ottavi di finale di Champions. Saranno due gare molto difficili ma siamo in un bel momento e vogliamo fare uno o due gol per prendere vantaggio in vista del ritorno. Servirà pazienza e giocare da squadra. Tutti sono pronti, il mister farà le scelte e chi scenderà in campo dovrà dare tutto, l'avversario è forte e ci aspettiamo un ambiente caldo. Ronaldo ha tanta esperienza quando parliamo di queste partite, saranno due sfide complicate e Cristiano sarà importante per noi. Speriamo di tornare qua a giugno. Le punizioni? Domani se ce ne sarà una la prenderò io, promesso".