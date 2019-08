© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbero arrivare importanti sviluppi sull'asse Torino-Parigi. Il Paris Saint-Germain ha effettuato un sondaggio per Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus ha risposto chiedendo informazioni su Marco Verratti. Lo scambio avrebbe del clamoroso ma non è impossibile. Altri giocatori che potrebbero essere coinvolti in uno scambio sono Emre Can e Julian Draxler, sebbene i bianconeri preferirebbero avere Angel Di Maria al posto del tedesco, sfoltendo in questo modo il centrocampo e dando a Maurizio Sarri un esterno offensivo in più.