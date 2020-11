Juve, punto sugli infortunati: Ramsey rientrerà col Ferencvaros. Incertezza su Chiesa

Punto sugli infortunati della Juventus da parte di Sky Sport. Aaron Ramsey dovrebbe tornare nella lista dei convocati di Pirlo per la prima sfida di Champions League dopo la sosta contro il Ferencvaros, mentre Giorgio Chiellini sarà out almeno un mese. Per quel che riguarda Federico Chiesa il club sta cercando di capire se partirà o meno per la Nazionale, in caso contrario continuerà le terapie, riprendendo poi gli allenamenti.