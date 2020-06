Juve-Roma, possibile scambio Romero-Under: contatti tra Paratici e Fienga

Ipotesi di scambio tra Juventus e Roma, con Cristian Romero in giallorosso e Cengiz Under in bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'operazione è in ascesa e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra Paratici e Fienga per arrivare alla fumata bianca.