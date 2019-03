Juve, Rugani al 45': "Kean il futuro bianconero e della Nazionale"

Risultato parziale: Juventus-Udinese 2-0

Daniele Rugani, difensore della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della prima frazione di gioco contro l'Udinese, ha parlato così: "Abbiamo approcciato bene, ma dobbiamo continuare a spingere per fare il 3-0. Abbiamo avuto esperienze negative in passato, non possiamo commettere errori. Kean? Ha un grande futuro e sarà importante per la Juventus e la nazionale italiana. Si merita questo momento".