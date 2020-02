vedi letture

Juve, Sarri: "Contro il Milan in Coppa Italia passi avanti rispetto al ko di Verona"

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro il Brescia, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle ultime prestazioni della sua squadra: "Abbiamo fatto sicuramente dei passi in avanti rispetto alla gara col Verona. Diciamo che per 70 metri di campo abbiamo fatto bene, ma gli attaccanti erano troppo abbandonati al loro destino e la squadra non riusciva ad accompagnarli. Il momento negativo per me comunque è finito con la sfida di sabato: non dovrebbe mai succedere, ma purtroppo succede di perdere. Abbiamo fatto una brutta partita e siamo usciti sconfitti con l'Hellas, tutto viene amplificato perché siamo la Juve, ma i nostri giocatori dovrebbero essere in grado di reggere determinate pressioni".

