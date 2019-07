Juve, Sarri già al lavoro alla Continassa per preparare la stagione

© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri è già alla Continassa. Il nuovo tecnico della Juventus è sbarcato a Torino domenica sera e ieri ha cominicato una due giorni di lavori preliminari nel centro sportivo, in vista del ritiro che vedrà i campioni d'Italia impegnati fino al 18 luglio, prima della partenza per la tournée in Asia, dove disputerà tre amichevoli in otto giorni. L'ex mister di Napoli e Chelsea ha cominciato a stilare un piano di lavoro insieme ai suoi collaboratori. Alla Continassa si sono visti Pinsoglio, Szczesny, Perin, Ramsey e Douglas Costa, tutti già all'opera, mentre da domani cominceranno a tornare tutti gli altri.