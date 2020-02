vedi letture

Juve, senti Garcia: "Nessun piano anti-Ronaldo. Dobbiamo fermarli come collettivo"

Prossimo avversario in Champions League della Juventus, Rudi Garcia si è raccontato in un'intervista a Sky Sport. Eccone un estratto: "Non c'è piano anti-Ronaldo o anti-Dybala, dobbiamo risolvere le cose in modo collettivo, per non fargli fare il gioco che vogliono fare. Dovessero giocare loro due con Higuain la speranza è che sul piano difensivo siano meno forti, ma offensivamente hanno grandi possibilità".