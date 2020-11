Juve senza pubblico. Szczesny: "Il calcio di oggi è questo e bisogna trovare le motivazioni"

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, è intervenuto ai microfoni di Juventus TV per presentare la sfida di domani contro il Ferencvaros: “Abbiamo vinto in Ungheria facendo una buona gara, bisogna farla ancora domani per portare a casa i tre punti contro un avversario molto forte. Credo che la Juve soprattutto nel primo tempo contro il Cagliari sia stata molto aggressiva davanti, ha giocato un bel calcio, poi ci siamo abbassati nel secondo tempo, quindi la crescita dovrà essere quella di giocare così per 90'. L'assenza di pubblico? Non è la prima gara senza pubblico, ci siamo abituati. Il calcio di oggi è questo e bisogna trovare le motivazioni per battere l’avversario. Non cambierà niente. Bisogna continuare a crescere come nelle ultime settimane, poi i risultati sono un’altra cosa, quindi dobbiamo soprattutto portare a casa i risultati”.